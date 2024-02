Cagliari, gatto intrappolato da giorni su un albero a Sant’Elia: a vuoto i tentativi dei vigili del fuoco

Mobilitazione a Sant’Elia. Da qualche giorno un gatto è intrappolato sui rami di un alto pino di via Schiavazzi. A vuoto i tentativi dei Vigili del fuoco che si sono recati sul posto con le gru. L’animale è spaventato e i tentativi di recupero troppo insistenti potrebbero innervosirlo. Così i vigili sono costretti a ripetere gli interventi a distanza di ore. In azione anche i volontari

“Vorrei ringraziare di cuore i Vigili del Fuoco di Cagliari per aver tentato per l’ennesima volta di mettere al sicuro il gatto di Sant’Elia”, scrive Leidaa Cagliari, “purtroppo tutti i tentativi fatti finora non hanno portato ad una risoluzione, speriamo nelle prossime ore che il gatto riesca a spostarsi ed a rendere più possibile i tentativi di recupero. Ringrazio tutte le volontarie che si stanno prodigando per aiutare il micio”.