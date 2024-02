Dalle rotatorie a piazza don Bosco, Assemini cambia volto

Dalle rotatorie a piazza Don Bosco, la città cambia volto: proseguono i lavori per la riqualificazione del territorio, “ritengo che in meno di due mesi sarà tutto ultimato” spiega il sindaco Mario Puddu. Non solo: per l’altro cantiere, sotto la Pedemontana, anche se non di competenza comunale, ma che interessa principalmente i residenti di Assemini, arrivano buone notizie. “Sono ripresi i lavori e dalla Città Metropolitana mi fanno sapere che la strada presumibilmente sarà riaperta nella settimana che va dal 19 al 24 febbraio”. Due snodi cruciali per il territorio, uno interno alla città e l’altro che riguarda la viabilità esterna: in piazza Don Bosco, operai e ruspe al lavoro per risolvere i problemi atavici del sistema idrico fognario della zona”. Tanti i disagi soprattutto per “i residenti che maggiormente hanno patito la chiusura, e proprio per questo quotidianamente verifichiamo che non ci siano ulteriori ritardi”. Tra pochi giorni verrà posata, da parte della ditta subappaltatrice la pavimentazione del penultimo tratto. Dopo di che si interverrà sull’ultimo tratto per completare il lavoro.