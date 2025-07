Si è spenta a 71 anni la leggenda del wrestling Hulk Hogan. A dare la notizia TMZ. Stando a quanto riportato dai medici che sono accorsi nella sua casa a Clearwater in Florida, il campione è morto per un arresto cardiaco. “The Incredible” e “The Immortal” Hogan, conosciutissimo anche per le sue esperienze da attore, ha lasciato un segno importante non solo nello sport ma anche a livello mediatico, soprattutto per le sue esternazioni politiche a favore di Trump. Tornato a Los Angeles lo scorso gennaio, non fu accolto bene dal pubblico durante la WWE. Momento che aveva colpito molto l’ex stella dello sport americano.