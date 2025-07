È ufficiale: Carrefour Italia passa sotto il controllo della New Princes Group, l’ex Newlat della famiglia Mastrolia. A darne notizia è Il Sole 24 Ore, confermando l’accordo da circa un miliardo di euro per l’intera rete italiana del gruppo francese, compresa la Sardegna. L’operazione riguarda oltre mille punti vendita in tutta Italia, tra diretti e in franchising, e coinvolge anche i supermercati sardi – tra cui lo storico ipermercato di Quartucciu – da anni punto di riferimento per la grande distribuzione con l’insegna rossoblù. Per i prossimi tre anni resterà il marchio Carrefour, ma poi tornerà Gs, lo storico brand italiano dismesso nel 2010. L’acquisizione rappresenta una svolta strategica per New Princes, che punta a integrare produzione alimentare e distribuzione, rafforzando una filiera tutta italiana. Dopo anni di difficoltà economiche per Carrefour, culminate in 150 milioni di euro di perdite, il gruppo italiano annuncia un rilancio deciso anche nei territori isolani. In Sardegna, dunque, si apre una nuova fase per supermercati e punti express, con l’obiettivo di valorizzare l’identità italiana del settore.