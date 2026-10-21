Una storia di violenza ma anche di estremo coraggio. Una ragazzina di soli 12 anni di Tivoli è riuscita a fornire prove importanti circa gli abusi che avrebbe subito per diverso tempo da parte di un cugino del padre.
Gli abusi, da quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero iniziati già la scorsa estate, durante le vacanze trascorse insieme dalle due famiglie. Secondo quanto emerso, le presunte violenze avvenivano in casa ma non solo. La 12enne infatti sarebbe riuscita a filmare parte di ciò che succedeva anche in macchina, sempre durante le vacanze estive.
Le immagini, insieme alle altre prove raccolte, hanno portato al fermo del 50enne.
L’uomo è stato trasferito in carcere dalla squadra mobile di Roma.