Ancora violenza sulle donne. Il dramma si è consumato in una casa di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Una donna di 63 anni è stata accoltellata dal compagno 73enne. L’uomo, poi, si è tolto la vita con la stessa arma colpendosi alla gola.

Stando a quanto ricostruito, la donna avrebbe tentato di difendersi e anche di fuggire: è stata infatti ritrovata sul pianerottolo con gravissime ferite ed è attualmente ricoverata in ospedale.

Nulla da fare invece per il compagno, morto all’ospedale di Trieste. Ignote, al momento, le cause che hanno scatenato la violenza e del drammatico epilogo.