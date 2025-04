Una terribile violenza avvenuta lo scorso giovedì a Mestre che vede come vittima una bambina di 11 anni. L’autore è un 45enne sassarese residente a Cuneo, Massimiliano Mulas, già condannato nel 2006 per un’altra violenza a Padova. Stando alla ricostruzione fornita dalla fosse dell’ordine, Mulas avrebbe prima adescato la ragazzina e poi l’ha costretta ad entrare in casa, dove è avvenuto il dramma. Il 45enne è stato incastrato grazie a dei documenti rinvenuti nell’appartamento della ragazzina. A dare l’allarme sull’accaduto i genitori della 11enne, e dopo poche ore Mulas è stato rintracciato. L’uomo è attualmente detenuto nel carcere di Venezia in attesa della convalida dell’arresto.