Sono stati liberati in queste ore i 4 parlamentari italiani che erano a bordo della Flotilla bloccata due sera da da Israele a 70 miglia da Gaza. A comunicarlo è una nota della Farnesina:

“Il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza”.

Croatti, Corrado, Scotto e Scuderi saranno trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno il volo di linea IZ 335 per Roma alle ore 10 assistiti dal personale dell’ambasciata.

Foto del nostro partner QN