Abbandono di rifiuti, tolleranza zero a Monserrato e Serrenti

Tolleranza zero verso chi abbandona i rifiuti nel centro abitato e nei territori limitrofi. Questa è linea strategica da parte degli amministratori di molti comuni che, con fototrappole e intensificazione dei controlli, cercano di arginare un fenomeno che deturpa e impoverisce l’ambiente. Non si contano più i cumuli di immondizia lasciati nei luoghi più impensabili dai numerosi incivili che, ogni giorno, incuranti di divieti e sanzioni, commettono un grave reato. A Monserrato il sindaco Tomaso Locci ha rafforzato il circuito di video serveglianza stanziando trenta mila euro per l’installazione di nuovi dispositivi. I risultati non si sono fatti attendere: è stata colta in flagrante una persona che ora rischia una pesante sanzione. Anche a Serrenti il sindaco Pantaleo Talloru intensifica le misure preventive per arginare questo fenomeno.

“Vecchie e incivili abitudini: vandali che abbandonano i rifiuti in mezzo alla strada, sui marciapiedi e sulle piazzuole verdi.

Per chi abbandona questi rifiuti nell’ambiente scatta non solo la sanzione prevista dal regolamento sui rifiuti, ma anche la denuncia penale per abbandono di rifiuti. La polizia locale porta avanti una lunga attività di indagine per identificare i responsabili. Il messaggio che deve essere recepito è uno solo: sul territorio comunale di Serrenti ogni tipo di abbandono finirà sotto la lente di ingrandimento per punire severamente i colpevoli. Stiamo sistemando nuove apparecchiature tecnologiche – spiega il sindaco – che aiuteranno la polizia locale nell’identificare eventuali trasgressori.

Succede a volte che ogni tipo di materiale sia inserito nei cassonetti senza essere differenziato o che sia abbandonato nell’isola ecologica o nella sua vicinanza, nelle piazzuole stradali, nei fossati, nei luoghi meno frequentati. In aperta campagna, poi, capita di scoprire scarti di demolizioni edili e taniche di olio esausto. Rifiuti pericolosi, sia per l’ambiente sia per la salute pubblica.

Si fanno sforzi incredibili per tenere in ordine il paese, poi basta qualche incivile ignorante per creare degrado con l’abbandono dei rifiuti. Di certo grazie alle telecamere cresce la nostra capacità di individuare e punire i trasgressori. Ci sarà anche un aumento dei controlli:

verranno messi in campo i nostri volontari a supporto della polizia municipale.