Salvatore Pira e Mariuccia Usai compiono 100 anni: festa a Orosei e San Sperate

Orosei e San Sperate in festa per due compleanni speciali. Tzio Salvatore Pira e tzia Mariuccia Usai hanno compiuto 100 anni. Un traguardo importante che si aggiunge a quello raggiunto pochi giorni fa da tzia Adelina Boi e tzia Ines Pittau di Samassi che hanno spento ben 106 candeline e che conferma, ancora una volta, la Sardegna come territorio di longevità. Le amministrazioni dei due comuni hanno reso omaggio ai loro rispettivi concittadini centenari con visite e ricordi donati a nome di tutta la comunità.