A volte ritornano: Antonio Casula dal pranzo di Sardara al nuovo incarico ai vertici Forestas

È Antonio Casula il nuovo direttore generale di Forestas, l’Agenzia Forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente. La nomina è arrivata durante la seduta di oggi della Giunta regionale. Già comandante del Corpo forestale, Casula era stato sollevato dall’incarico dopo la partecipazione al celeberrimo pranzo di Sardara nell’aprile 2021 in pieno lockdown, ma il giudice del lavoro lo scorso agosto ne aveva deciso il reintegro alla guida del Corpo forestale. Ora Casula prende il posto del facente funzioni Maurizio Malloci.

Il pranzo di Sardara, una cinquantina fra politici, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, amministratori es esponenti della sanità, ebbe un’eco fortissima anche a livello nazionale, proprio per la singolarità della vicenda. E non è mai stato chiarito cosa ci facesse a Sardara, in pieno lockdown e con divieto assoluto di banchetti e riunioni, un gruppo composto da persone così diverse fra loro, accomunate però dal fatto di essere tutti esponenti di spicco ognuno nel proprio ruolo in Sardegna.