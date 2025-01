A Villacidro e Capoterra giochi di luci, insoliti, nel cielo: due giorni fa nelle campagne del Medio Campidano è stata fotografata una scia ovale e, tre giorni fa, verso Siliqua, per diverse ore, una ritmica precisa ha disegnato e colorato la notte. Perplessità da parte di chi ha assistito ai fenomeni: “Cosa è accaduto?”.

Si osserva il cielo magari in un momento di relax oppure per caso, perché attratti da un qualcosa di insolito: è accaduto a distanza di un giorno in due centri del territorio del Sud Sardegna. Il primo, a Villacidro, condiviso da D.P. su “Ufologia Mondiale” esprime proprio la domanda che chiede esplicitamente “chi ha mai visto un evento del genere?”: tante le risposte ricevute, dalle più ironiche, che attribuiscono al mirto la visione, a quelle più tecniche che attribuiscono lo spettacolo al lancio di Space X di Musk. Vengono chiamate in causa anche “delle semplici comete che, entrando nell’atmosfera con una certa angolazione”, creando “questi fasci luminosi molto belli da vedere” e, addirittura, i razzi messi in atto da Putin o Trump; chi vede gli ufo e chi, invece, punta il dito contro una foto ritoccata. Chissà, ma come commenta una osservatrice, “indipendentemente da ciò che è, è bellissimo”.

Bisogna tornare, ora, indietro di 24 ore dal fatto di Villacidro e spostarsi a Capoterra per osservare un altro fenomeno che ha catturato l’attenzione di una cittadina: in lontananza, verso Siliqua, è stato ripreso, con un video, un gioco di luci, ritmico, “strano”, avvistato anche da una automobilista di rientro da Cagliari.

Interrogativi, insomma, tanti, e risposte certe, per il momento, nessuna: cosa sono questi fenomeni? La domanda è ancora aperta.