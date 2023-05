A Uta risorge il palasport, 488mila euro per nuovi spogliatoi e impianti fotovoltaici

Il Comune di Uta ha ricevuto la conferma dell’aggiudicazione di un finanziamento pari a 488mila euro per un completo restyling ed efficientamento del palazzetto dello sport Argiolas Mannas. Gli interventi previsti sono diversi, vanno dalle opere di efficientamento energetico, impianto fotovoltaico e impianto solare termico, al cappotto esterno, a quelle di manutenzione degli spogliatoi, oltre alla tinteggiatura e altri interventi che mirano a migliorare la fruibilità della struttura. Il finanziamento statale rientra nell’ambito del bando “Sport e periferie”. Ad annunciarlo è il sindaco Giacomo Porcu: “Con questo ulteriore risultato potremo completare il quadro di interventi previsti in tutte le strutture sportive del paese. Dopo il campo da calcio in erba sintetica con la tribuna coperta, il nuovo skate park coperto, unico in Sardegna, il nuovo campo di calcio a 5, la pista per il roller è la volta del palasport. A breve partiranno anche i lavori ai campi da tennis, per cui avremo un’offerta di nuove strutture completa per ogni passione sportiva e in grado di attrarre sia tanti giovani del paese ma tutte le fasce d’età. Mettere al centro lo sport è fondamentale per una comunità unita e sana nel vero senso del termine”.

Soddisfatto anche l’assessore comunale allo Sport, Andrea Onali: “Era un importante finanziamento che si attendeva da tempo, in questi anni abbiamo investito tanto sulle strutture sportive e molti altri interventi stanno per partire grazie ai finanziamenti ottenuti in questi anni. Ci mancava la ristrutturazione del palazzetto dello sport, spesso teatro di grandi eventi e utilizzato da diverse società sportive locali e non, una struttura fondamentale per la comunità. Mettere a disposizione delle società sportive e quindi dei cittadini, impianti efficienti, sicuri e funzionali era ed è uno dei punti cardine del nostro programma politico che con grande orgoglio stiamo portando avanti , i fatti parlano da soli”.