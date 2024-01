A Tuvixeddu nascono due nuove aree verdi: spazi per il fitness e per lo sgambamento dei cani

Aperte al pubblico due aree verdi nel quartiere di Tuvixeddu.

Nella giornata di ieri, venerdì 5 gennaio 2024, sono state aperte al pubblico due aree verdi nel quartiere di Tuvixeddu, in seguito a interventi di riqualificazione degli spazi, per un totale di oltre 5.400 metri quadrati: l’area di via Bainsizza ora ospita spazi fitness, giochi e relax; l’area di via Montixeddu ora ospita spazi per il relax e lo sgambamento dei cani.

Gli interventi sono ricompresi nei lavori di recupero e potenziamento di aree verdi degradate che hanno interessato 27 aree verdi cittadine, finanziati con fondi PON Metro React-EU.

“Le nuove aree di via Bainsizza e via Montixeddu – ha spiegato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu – aumentano sensibilmente il verde nel quartiere di Tuvixeddu, che per ragioni storiche e morfologiche, ne risulta carente. L’ampio giardino di via Bainsizza, di circa 2.350 metri quadri, accoglierà famiglie e bambini, chi vorrà praticare attività sportiva e chi vorrà rilassarsi. L’area di via Montixeddu, di oltre 3.000 metri quadrati, con ampi spazi per lo sgambamento dei cani, consentirà finalmente di avere uno spazio importante per tutte le abitazioni circostanti che sino ad ora sono state prive di spazi dedicati agli amici a quattro zampe”.

“I lavori nell’area di via Bainsizza – ha aggiunto il vicesindaco e assessore del Verde pubblico, Giorgio Angius – hanno visto il netto e corposo incremento del verde, prima pressoché assente: alla piantumazione dei classici alberi e arbusti della macchia mediterranea, si è aggiunta la dotazione di palme e jacarande, che saranno di sfondo all’area giochi, all’area fitness e all’area relax dotata di ben 9 panchine. L’area è stata dotata di fornitura idrica, prima assente, e di fontanella. Nell’area di via Montixeddu è stato realizzato uno spazio relax, con la dotazione di nuove sedute, e un’area cani partizionata per cani di grande e piccola taglia, entrambe con una forte implementazione dell’allestimento di alberi e arbusti, la posa di fornitura idrica”.