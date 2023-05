A spasso tra cervi boschi, cervi e ruscelli: bimbi dell’asilo di Cagliari alla scoperta dei Sette Fratelli

I bambini dell’asilo alla scoperta della foresta dei Sette Fratelli: a pochi passi dalle città, guidati dal personale Forestas, una giornata all’insegna della natura per far scoprire le bellezze del luogo e sensibilizzare i piccoli cittadini alla fauna e alla flora che ci circonda. Un’esperienza indimenticabile per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia di via Quesada Direzione Didattica G. Lilliu- Cagliari che ieri, tra alberi, ruscelli e cervi hanno potuto correre e divertirsi tutti insieme all’aria aperta e incontaminata. Non solo: un progetto didattico molto importante che permette di assimilare le nozioni basilari per una sana convivenza con tutto ciò che è presente oltre il traffico e il caos cittadino affinché apprezzino e vengano stimolati dalle bellezze del luogo.

“Dopo il racconto della storia del cervo sardo, nel museo Forestas, i bambini hanno visitato il giardino botanico di Maidopis e il recinto del cervo per conoscere da vicino il re della foresta. Una passeggiata lungo brevi tratti dei sentieri intorno al bosco ha concluso la giornata, entusiasmante e indimenticabile per questa scolaresca” comunica Agenzia Regionale Forestas.

“Ogni giorno numerose scuole visitano le foreste demaniali in tutta l’Isola. Il personale Forestas le accoglie con la consapevolezza del momento importante, per ogni bambino: il contatto con il bosco, con la bellezza della natura. I suoi benefici su corpo e spirito.

Soprattutto quando i bimbi arrivano dalla città, dove raramente hanno l’occasione di immergersi in un bosco vero, sentirne i profumi, riconoscerne gli animali, insetti e piante che lo popolano”.