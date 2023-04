A Samassi balordi attraversano i binari poco prima del passaggio del treno

Attraversano i binari poco prima del passaggio del treno regionale 21232 da Cagliari diretto a Oristano: i presenti alla stazione hanno assistito alla scena che si ripete quasi ogni giorno. I “poltroni” dei binari, imperterriti, proseguono con le loro spericolate peripezie: a piedi e, addirittura, con la bicicletta in mano, nonostante le protezioni che dovrebbero scoraggiare all’attraversamento illecito dei binari, si incamminano, incuranti del pericolo, verso la parte opposta. La stazione di Samassi è dotata di ogni confort: ascensore, cavalcavia ciclabile e scale possono traghettare in sicurezza chi deve recarsi da una parte all’altra del paese diviso dalla ferrovia, ma ciò evidentemente è troppo faticoso da compiere rispetto allo scavalcare le sbarre di protezione. Le segnalazioni giungono molto di frequente ed è bene non ignorarle, considerate le gravissime conseguenze che possono generare certi atteggiamenti. Gli “eroi epici”, immortali da chi aveva lo smartphone in mano mentre attendeva il convoglio, hanno proseguito il loro cammino giungendo, almeno per questa volta, sani e salvi a destinazione.