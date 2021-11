A Radio Zampetta Sarda l’appello di Dino e Simonetta per Leon, smarrito a Bosa

CHI VUOLE UNIRSI ALLE RICERCHE CONTATTI IL +39 3392302977:

“Ieri siamo dovuti andar via con il camper dal posto dove lo avevamo smarrito, senza di Lui con tanta tristezza, ma non smetteremo di cercarlo, torneremo li ogni fine settimana con la speranza di ritrovarlo.

Mercoledì 3 novembre, sono passati 128 giorni senza di te Tesoro, mi manchi da morire, mi manca fare colazione con lo yogurt con te , mi manca tutto di te….

31 ottobre 2021, siamo ancora qui a cercarlo, sta piovendo tanto , dove sarà il mio bambino? Tristezza infinita.

Smarrito in Sardegna il 25 giugno nel parcheggio di Tentizzos conosciuto anche come torre Argentina a 6 km da Bosa un gatto tigrato di nome Leon, era con noi in camper, molto docile ma pauroso.

Leon è castrato , non aveva il microchip , ha 2 anni, vi prego di farmi avere sue notizie, se qualcuno lo ha preso con se perché pensava fosse abbandonato, non è cosi, ha una famiglia che lo ama, non abbiamo mai smesso di cercarlo facendo anche tanti sacrifici, siamo rimasti da quel giorno sempre qui in camper attendendo il suo ritorno e cercandolo dapertutto.

Se per caso fosse salito in qualche camper o auto per nascondersi e quindi spostato in altre zone fatecelo sapere per favore, anche in forma anonima .

Ricompensa di 1000 € per chi ce lo fa riavere sano e salvo, vi ringrazio della collaborazione e vi prego di diffondere questo appello.

Chiamatemi al +39 3392302977″