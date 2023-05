A Quartu va a fuoco il capannone di un’azienda che produce piscine

Un capannone adibito alla lavorazione di vetroresina per piscine è andato a fuoco a Quartu Sant’Elena, in località Serra Perdosa. Per cause ancora da accertare le fiamme propagandosi all’interno della struttura hanno coinvolto materiali e attrezzature. Tutta la zona circostante è stata avvolte da denso fumo nero, tantissime le segnalazioni arrivate

alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari

Sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale supportata da un’autobotte e un automezzo per il ricambio degli autorespiratori.

Parte della struttura è collassata fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. le fiamme al momento sono sotto controllo, in atto la bonifica dei focolai residui e la messa in sicurezza, al termine delle operazioni i Vigili del fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause.