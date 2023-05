A Quartu secondo appuntamento con “Il benessere animale”

IL BENESSERE ANIMALE A QUARTU: “SECONDO APPUNTAMENTO IL 20 MAGGIO, PRESSO IL PARCO MONDO CANE.”

Seconda serata dedicata al Benessere Animale nel comune di Quartu Sant’Elena, perché informare e sensibilizzare sono il binomio alla base della lotta al randagismo.

Seconda serata dedicata agli animali, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, presso il “Parco Mondo Cane”, in via Lussemburgo angolo via Mons Angioni.

Nell’ambito della campagna sulla Salute del Benessere Animale del comune di Quartu Sant’Elena, in collaborazione con la garante degli animali, la dottoressa Donatella Perseo, è stata programmata una seconda iniziativa aperta alla cittadinanza, ai padroni e ai futuri padroni di un animale di affezione e alle associazioni animaliste.

Saranno presenti Educatori Cinofili, pronti a raccontare come favorire un corretto rapporto tra l’animale e l’uomo, le Guardie Zoofile Oipa, l’ Associazione Atto D ‘ Amore con il progetto ” Randagio a Risorsa”, che addestra cani da allerta diabete, tumori, epilessia, il Nucleo Cinofilo Nautical Rescue Dogs, Fierogatto e altre associazioni di volontariato che promuoveranno le adozioni.

Inoltrarlo parteciperà Manuela Scalas e il Comitato dei Quartieri.

