Il veterinario Monica Pais ospite della rassegna “Viaconvento – Primavera 2023”

IL MEDICO VETERINARIO MONICA PAIS OSPITE DELLA RASSEGNA ‘VIACONVENTO’

Altro appuntamento molto atteso in città per la rassegna ‘Viaconvento – Primavera 2023‘, che ogni mercoledì, da diverse settimane, propone presso la Sala dell’Affresco all’Ex Convento dei Cappuccini un approfondimento culturale, con autori e letterati di spicco apprezzati in tutta la Sardegna e anche fuori dall’Isola.

Il 17 maggio, alle 18, sarà ospite a Quartu il medico veterinario, nonché scrittrice Monica Pais. La presidente di Effetto Palla ODV presenterà il suo libro “L’incendio del bosco grande”, edito da Longanesi nel 2022. Nell’occasione dialogherà con l’autrice il ViceSindaco di Quartu Tore Sanna.

Monica Pais, chirurgo veterinario, nel 2003 ha fondato con il marito Paolo la Clinica Duemari di Oristano, dove si prende cura di amici a quattro zampe sia domestici che randagi, gli ‘ultimi’ del mondo animale. Nel 2016, dopo aver incontrato e salvato la vita all’ormai famoso Palla, Monica ha creato la onlus Effetto Palla, diventato in breve tempo un’organizzazione fatta di tantissimi volontari operativi in Italia e all’estero per aiutare animali in difficoltà. Per Longanesi la Pais ha già pubblicato con successo i libri ‘Animali come noi’, ‘Storia del cane che non voleva più amare’, La casa del cedro’, ‘La felicità del pollaio’ e il manuale ‘Con i loro occhi’.

Nel luglio 2021 il Montiferru è andato a fuoco. Il più grande incendio subito dalla Sardegna ha interessato un fronte di cinquanta chilometri, con fiamme alte anche cinquanta metri, interi paesi evacuati, uliveti, pascoli e fattorie distrutti. Nel bosco tantissimi animali hanno perso la vita, altri hanno lottato per la sopravvivenza e sono stati recuperati dalle fiamme grazie alla mobilitazione di attivisti e veterinari.

Le vicende di molti di loro sono raccontate nel volume “L’incendio del bosco grande”, presentato a Quartu. Alcuni sono tuttora con l’autrice e non potranno più tornare in libertà. Acquistando il libro si può contribuire alle attività della onlus, che si sta occupando di realizzare progetti volti a un loro ricollocamento sicuro.

