A Quartu scoppia la guerra sui ficus potati: “Uno scempio, hanno tagliato tutte le chiome”

Le loro chiome avevano raggiunto quasi la sommità del supermercato all’angolo con via Marconi. Troppo, per non intervenire con le operazioni di potatura. Ma i ficus di via Brigata Sassari a Quartu finiscono al centro di una feroce polemica da parte sia di vari cittadini, che hanno postato sdegnati le foto sui social, sia da parte di associazioni ambientaliste, che bollano come “drastici” i tagli. “Non è una potatura ma un attentato alla vita dei ficus, visto che si tratta di vere e proprie capitozzature”, attacca Angelo Cremone di Sardegna Pulita. “Tutti gli agronomi e botanici sconsigliano interventi simili, i ficus si ammaleranno e moriranno”.

Gli operai sono in azione da ormai quattro giorni, e il più è stato già fatto: “I lavoratori potrebbero rifiutarsi di fare simili operazioni, ma so che non possono. Il sindaco Graziano Milia, piuttosto, è a conoscenza di questo scempio, di questi maledetti tagli? Ci piange il cuore sapere che l’amministrazione comunale possa acconsentire a una porcheria del genere”.