A Quartu le radici spaccano le strade: “Dossi in via Cimabue e d’Arborea e pericoli per automobilisti e pedoni”

“Nonostante alcuni interventi passati, il manto stradale quartese versa in condizioni critiche nella maggior parte delle vie cittadine”. Così, con una nota, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. “Lo scenario che si presenta tra via Cimabue e via Eleonora d’Arborea è alquanto desolante e paradossale. Le radici degli alberi posti nel giardino della scuola primaria rialzano vistosamente il manto stradale in via D’Arborea, creando veri e propri dossi naturali, provocando danni a marciapiedi e strade”, sottolinea il dirigente cittadino Nicola Puddu. “Tale criticità non è una novità. Da decadi le varie amministrazioni si sono dimostrate inefficienti e sorde alle segnalazioni. Anche l’attuale amministrazione cittadina, ad oggi, non pare abbia predisposto nessuna azione per migliorare la viabilità delle strade interessate” incalza Puddu. “Situazione analoga la si registra anche in via Bach, fronte la Scuola Secondaria. Nonostante il condominio abbia provveduto circa due anni fa, in accordo col comune di Quartu Sant’Elena, alla rimozione dei pini, il Comune viene ancora meno alla riparazione del marciapiede” segue il dirigente. “Non meno pericolante l’albero di via Generale Dalla Chiesa che sradicato il marciapiede e rischia di crollare sopra il bar al civico 19” rincara il coordinamento cittadino di FdI. Le criticità non si fermano alle sole citate, altre strade e vie cittadine risultano impraticabili.

“Constatiamo e ci segnalano danni e pericolosità in via Bonaria, tra viale Colombo e via San Benedetto, via Dante. E la lista sarebbe chilometrica se a queste sommassimo le diverse strade periferiche, molto spesso abbandonate e dimenticate” sottolinea FdI Quartu. “Gli interventi attuati sono insufficienti, la viabilità cittadina presenta ancora troppe problematiche. Il quadro paventa possibili gravi conseguenze verso automobilisti, motociclisti e pedoni. Senza considerare il danno d’immagine verso la terza città della Sardegna”. Data la situazione “chiediamo pronti e quanto possibili immediati interventi. Il decoro cittadino passa anche dal funzionamento strade, dalla viabilità, aspetti e azioni assolutamente prioritarie” conclude Fratelli d’Italia Quartu.