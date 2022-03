Addio vaccini, a Quartu chiude l’hub di via Beethoven: ok al restyling dopo 350mila iniezioni

L’hub vaccinale di via Beethoven a Quartu chiude dopo 324 giorni. Numeri record ed un servizio reale alla cittadinanza, grazie alla collaborazione consolidata con i medici della Asl e con i volontari che si sono avvicendati nella struttura durante i mesi caldi delle ondate Covid-19. L’hub è stato aperto all’utente il 10 aprile 2021. Le vaccinazioni praticate in totale sono state 350574 con una stima alla chiusura di oltre 350600. Trecentoventimila le iniezioni fatte agli over 18 tra prime, seconde e terze dosi. Quasi trentamila, invece, i vaccini somministrati ai bambini dai cinque ai diciassette anni. Una corsa lunga un anno, ma con la fine dello stato d’emergenza non è più necessario avere una struttura dedicata alle inoculazioni. Il Comune dovrà attendere eventuali sviluppi dall’Assl, sia per quanto riguarda un altro eventuale luogo dove poter andare avanti con le somministrazioni sia per un eventuale ritorno alle vaccinazioni, sempre dopo un via libera dal Governo, in autunno.

E gli operai, intanto, si preparano a riqualificare il palazzetto. Via, molto presto, ai lavori per creare nuovi spalti e tribune e poter fare arrivare anche club internazionali di basket e pallavolo sul nuovo parquet.