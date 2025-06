A Pula si accende l’estate per i giovani, enigmi, prove da superare e indovinelli con due cacce al tesoro: per le vie del territorio una emozionante avventura nata dalla sinergia tra ragazzi e adulti.

Si saluta la scuola e si spalancano le porte dell’estate tutta da vivere, ricca di emozioni e sorrisi che segneranno per sempre la strada dei più giovani che, dopo il duro lavoro tra libri e compiti in classe, meritano di trascorrere mesi in relax e spensieratezza. Tra smartphone e foto da postare sui social spunta una gara leggendaria, quella della caccia al tesoro, un modo per ritrovarsi tutti insieme, come ai vecchi tempi quando il mondo del web era solo fantascienza.

I ragazzi della Consulta Giovani e i giovani della Pro Loco Pula con il supporto del Presidente Paolo Trudu, hanno ideato due appuntamenti estivi all’insegna del divertimento e della scoperta del territorio. La prima caccia al tesoro è in programma per sabato 21 giugno, la seconda si terrà invece sabato 28 giugno. Per l’occasione, Pula si trasformerà in una grande mappa da esplorare. I partecipanti, organizzati in squadre, affronteranno sfide, enigmi e indovinelli, alla scoperta dell’identità più autentica del paese e dei suoi angoli più suggestivi. Paolo Trudu, Presidente della Pro Loco Pula “La Pro Loco, con la preziosa collaborazione dei propri giovani, non perde occasione per divulgare e far conoscere il proprio territorio anche con l’ausilio di iniziative divertenti e coinvolgenti come lo è l’appuntamento del giorno 28 giugno “Alla ricerca del diario perduto”. Una caccia al tesoro che ha già incuriosito molti concittadini i quali hanno già formato diverse squadre ( sono ancora pochi i posti disponibili rimasti ) che si contenderanno il primo Premio. E allora, in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.

Carlotta Carboni, Presidente della Consulta Giovani di Pula, dichiara con entusiasmo: “Non vediamo l’ora che arrivi il 21 giugno per vedere come le squadre lotteranno per la vittoria. Siamo molto contenti della partecipazione e speriamo che anche altre persone decidano di unirsi a noi in questa avventura”.