A Pula pardule e ravioli in piazza con “Sabores, Sonos & Ballos”

Ha riscosso un grande successo la manifestazione che propone tecniche e usanze dell’antica arte di lavorazione che caratterizzano la buona riuscita dei piatti tipici della tradizione sarda: questa sera in via Nora/piazza Italia dalle ore 21, al via un altro appuntamento durante il quale canti e balli animeranno la serata. Organizzata da Pastificio Pula in collaborazione con il Comune di Pula e ViviPula, oggi è intitolato “Dalla materia prima al prodotto finito” e la ricotta, usata sia per i ravioli, le pardule sarà l’eccellenza in mostra: sarà prodotta sul posto e i presenti potranno assaggiare la genuina prelibatezza.

“Al prodotto finito” perché verranno cucinati e proposti i ravioli cotti come tanti altre bontà culinarie. “La musica non potrà mancare perché il fine è quello di trasformare la nostra strada come la piazza dei paesini di una volta, tutti a ballare il ballo sardo, speriamo cosa gradita per i turisti in cerca delle nostre tradizioni” comunicano gli organizzatori.