A Pirri il centrosinistra tenta il bis con Maria Laura Manca: “Sì alla nuova guardia medica e alla sede della polizia Locale”

Maria Laura Manca (Pd) è stata ricandidata alle elezioni comunali di Cagliari. Presidente uscente della Municipalità di Pirri, laureata in Scienze politiche, 46 anni. Manca dice: “Ho accettato, con senso di

responsabilità la richiesta dei cittadini di rimettermi in gioco per dare continuità alle cose fatte. Ci sono evidenti ed imprescindibili priorità: dare un senso alla Municipalità e ridare dignità a Pirri all’interno delle politiche della città di Cagliari, trascurata nei cinque anni governati dalla destra”. Ecco le priorità: “Riportare la guardia medica a Pirri seguendo i lavori di ristrutturazione dell’edificio, velocizzare i lavori sul dissesto, che dovrebbero partire a giugno, con particolare attenzione alle esigenze dei commercianti, avviare e concludere i lavori nel cimitero. Serve maggiore attenzione alle persone ai margini e a quelle più fragili,

penso per esempio a politiche per la casa e a manovre dirette contro la povertà”. La Manca, cinque anni fa, aveva vinto alle urne superando Alessandro Vincis. Il centrodestra non ha ancora comunicato quale sarà il nuovo sfidante per le votazioni dell’otto e nove giugno.

“La mia ricandidatura nasce da un riconoscimento unanime della coalizione e dal Partito Democratico, a partire dal circolo di Pirri e dei nostri concittadini”, aggiunge la Manca, “si tratta di un percorso

condiviso nella precedente consiliatura e del protagonismo della Municipalità nell’azione politica cittadina”. La volontà è quella di consolidare quel rapporto stretto tra la Municipalità e la comunità rafforzando quel legame spesso “matrigno” con la città di Cagliari. “I cinque anni appena trascorsi si sono caratterizzati da una parte nell’impegno istituzionale nei confronti dell’amministrazione cagliaritana, pur di segno differente, per avviare politiche per i cittadini anche se non sempre efficaci al di là del colore politico”, spiega, “dall’altra nell’individuare le criticità e le possibili soluzioni mediante azioni concrete, e realizzare attività che hanno permesso di riempire di significato la Municipalità. Non è stato semplice in assenza di deleghe, ma siamo riusciti comunque a realizzare progettualità per migliorare la qualità della vita dei nostri residenti grazie anche al coinvolgimento di soggetti del terzo settore e della cittadinanza. Tra le cose che vorrei fare”, conclude Maria Laura Manca, “c’è il ripristino della sede operativa della polizia Municipale e il

riconoscimento delle deleghe, per consentire maggiore autonomia alle scelte, ossia maggiori servizi per il cittadino. Ridefinire l’assetto residenziale a favore di residenze a canone agevolato per calmierare i

prezzi insostenibili delle case che anche Pirri sta conoscendo, e bloccare il fenomeno negativo dei cambi di residenza per favorire l’hinterland”.