A Nuraminis continua la “caccia” alla storia, archeologi in azione nella tomba bizantina di San Costantino

Questa mattina ha preso il via la campagna di scavo archeologico presso la tomba bizantina in località San Costantino a Nuraminis. Non sono rari i ritrovamenti, soprattutto casuali, di reperti archeologici che, una volta recuperati e catalogati, danno il via a scavi che interessano anche vasti territori. Anfore, lacrimatoi ma anche ossa umane conservate nei sepolcri perfettamente scolpiti dai nostri avi, corredati e impreziositi, simbolo di un’arte funeraria connessa a importanti manifestazioni artistiche. Lo scavo fa parte del progetto “Itinerario archeologico” partito lo scorso anno grazie al finanziamento ottenuto dalla “Fondazione Sardegna” e che coinvolgerà anche altri siti presenti nel centro del Medio Campidano.

Attualmente a Nuraminis sono in corso altri due scavi archeologici in due diverse zone del paese. “Un evento straordinario – sottolinea l’amministrazione comunale – per la nostra comunità e di cui non possiamo che essere entusiasti.