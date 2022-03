A Monserrato una nuova area green: riqualificati i giardini di via Sant’Angelo

Monserrato, nuova area green in città, i giardini di via Sant’Angelo riqualificati con giochi, fontanelle, panchine, nuova illuminazione, percorsi pedonali, nuove alberature e gazebi. Dopo decenni di abbandono e trascuratezza il parco sarà presto reso fruibile: sono infatti quasi conclusi i lavori e adulti e bambini potranno trascorre un momento di relax immersi nel verde. “Un progetto, sviluppatosi a seguito di una attenta programmazione, che si inserisce tra quei finanziamenti intercettati dalla mia amministrazione e banditi dalla Regione Sardegna attraverso i Piani PIU”, ha comunicato il sindaco Tomaso Locci. La gara d’appalto, per un importo di circa 220 mila euro, prevede anche la riqualificazione di piazza Perù, anch’essa in dirittura d’arrivo, “e mai stata oggetto di una seria riqualificazione da tanti anni”.

I giardini di via Sant’Angelo rientrano in un progetto più ampio che negli ultimi due anni ha permesso di inaugurare varie aree green a Monserrato: percorsi immersi nel verde e distribuiti nei quartieri cittadini in modo tale da consentire a tutti i residenti momenti di svago. Prossimo obiettivo è la realizzazione di un parco che congiungerà l’ex mercato civico al Comparto 8.