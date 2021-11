A Monserrato rinascono le fontane storiche, acqua e giochi di luci in via Caracalla e via del Redentore

A Monserrato rinascono due storiche fontane, quella di via Caracalla e via Porto Botte e quella di via del Redentore. Con una spesa complessiva di 410mila euro, infatti, la Giunta guidata dal sindaco Tomaso Locci ha detto sì ai progetti di riqualificazione di due zampilli storici cittadini. Per la prima si tratta di un restyling corposo: all’epoca, infatti, venne realizzata solo la struttura per contenere l’impianto di pressurizzazione e controllo dei giochi d’ acqua che si prevedeva di realizzare in un secondo momento. L’obbiettivo, in questo caso, è quello di completarla “con la realizzazione degli impianti occorrenti per la sua attivazione e la manutenzione straordinaria del manufatto, oltre alla riqualificazione dell’area circostante: totale della speda, 210mila euro.

L’altra fontana, nei giardinetti di via del Redentore, sarà riqualificata con 200mila euro tondi tondi: tanti anni fa era dotata di un importante impianto tecnologico che permetteva di azionare zampilli d’acqua illuminati da luci di vario colore, che si muovevano in sincrono con le melodie programmate. Nel corso del tempo sono venuti a mancare i fondi necessari per effettuare la gestione tecnica e la manutenzione per il mantenimento efficiente della fontana. E, inoltre, è stata anche presa di mira dai vandali: riadattata come aiuola, a breve tornerà a far fuoriuscire spruzzi e luci.