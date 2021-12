A Monserrato Capodanno in piazza e fuochi d’artificio a mezzanotte: “Speriamo che il Governo non blocchi tutto”

Monserrato si prepara a brindare all’arrivo del 2022 con un Capodanno in piazza. Ad animare la sera del 31 dicembre, nel giardinetti di via del Redentore, ci sarà la tribute band sarda “Tieni il tempo”, pronta a cantare tutti i successi di Max Pezzali e degli 883. E, a mezzanotte, spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio sparati dal tetto del palazzo del Comune. Ad anticipare l’iniziativa a Casteddu Online è il sindaco Tomaso Locci. Sui social sta già circolando la locandina dell’evento, nei prossimi giorni ci sarà la firma definitiva da parte dell’amministrazione comunale che ha, comunque, già dato il suo ok: “È una cover band molto brava”, spiega Locci. “Come ogni anno ci sarà lo spettacolo dei fuochi dal palazzo comunale, sperando che lo Stato non blocchi tutto. Servirà il green pass, tutti gli eventi saranno svolti in totale sicurezza”.

Insomma, mentre a Cagliari gli eventi in piazza sono stati annullati per il secondo anno consecutivo, una buona parte di cittadini desiderosa di brindare in piazza all’anno nuovo potrebbe proprio scegliere il cartellone di appuntamenti imbastito dall’amministrazione comunale di Monserrato.