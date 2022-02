A Monserrato 30 volontari useranno il defibrillatore donato in memoria di Tonio Farris

Ha lasciato un vuoto incolmabile la scomparsa, avvenuta un anno fa, di Tonio Farris, noto esponente delle tradizioni popolari monserratine e non solo: faceva parte di diverse associazioni, era sempre impegnato anche per eventi culturali e sagre. Gli amici si sono prodigati per acquistare un defibrillatore da donare alla comunità in suo ricordo e posizionato all’esterno del Palazzo Comunale di Via S.Lorenzo, che si aggiunge a quelli già in dotazione all’ amministrazione, e con gli attestati consegnati sabato mattina si amplia così in misura sensibile la platea di coloro capaci di saperli utilizzare. “È in conclusione anche un libro – spiega il sindaco Tomaso Locci – che riguarda il mondo del folklore redatto da Tonio e dalla moglie Rosalba Lecca, persone che si dedicavano al territorio anche se non originarie di Monserrato e che hanno fatto tanto per la nostra tradizione popolare.

Purtroppo è deceduto lo scorso anno e i tantissimi amici di Tonio e il suo organizzatore Ignazio Zuddas hanno proposto di donare al Comune di Monserrato, in ricordo proprio della figura di Tonio, un defibrillatore. Ovviamente ho accettato con entusiasmo, mi sono subito messo a disposizione e ho anche aggiunto che avremmo dato un contribuito ma non l’hanno voluto accettare: questo gli fa ancora più onore.

L’anno scorso abbiamo messo a disposizione il defibrillatore e due giorni fa abbiamo consegnato gli attestati e offerto un servizio, cioè quello di mettere a disposizione dei soggetti che potessero realizzare il macchinario sanitario, tutto gratuitamente.

Sono stati effettuati dei corsi con tre medici e circa 30 persone hanno ricevuto il certificato che attesta la possibilità di utilizzare il defibrillatore in maniera del tutto sicura, professionale in un momento di emergenza”.

Tramite una apposita applicazione viene segnalata la presenza del macchinario sanitario e, a breve, verranno esposti anche gli elenchi dei soggetti che sono residenti vicino alla collocazione del defibrillatore, in modo tale che, se dovesse accadere un’emergenza, possono essere avvisati e intervenire immediatamente.