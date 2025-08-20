Decimomannu – Atti vandalici contro la colonia felina, l’ira della sindaca Monica Cadeddu: “Il rispetto degli animali è rispetto della vita, del bene comune e della dignità di ciascuno di noi”. È accaduto questa mattina ai danni di una colonia regolarmente registrata e tutelata dalla normativa vigente: casette e recinzione, che hanno il compito di proteggere i gatti, distrutte dall’inciviltà umana.“Un gesto vile e ingiustificabile, che non colpisce solo gli animali ma l’intera comunità, perché mina il senso di rispetto e convivenza civile che deve caratterizzare il nostro paese” commenta Cadeddu.

Le colonie feline non sono un problema: sono realtà riconosciute, curate da volontari con il supporto delle istituzioni, e rappresentano un tassello importante di equilibrio ambientale e sensibilità civica.

“Come Amministrazione condanniamo con fermezza questi atti e ci impegniamo a tutelare sempre chi si prende cura degli animali e del nostro territorio”.

Un invito, infine, rivolto a tutti i cittadini: “Denunciamo l’inciviltà, difendiamo il senso di comunità”.