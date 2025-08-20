Monastir – Furti, danneggiamenti e “situazioni che minano la civile convivenza”: la gestione del fenomeno migratorio “sta generando tensioni sociali e insicurezza diffusa”, richiesta di ulteriori forze per garantire una maggiore attività di vigilanza e prevenzione all’interno del paese.

Una situazione esplosiva che da tempo mina la tranquillità del paese della Città Metropolitana di Cagliari, ossia quella legata ai migranti del vicino centro di accoglienza straordinaria. Sulla questione è intervenuta qualche giorno fa anche la sindaca Paola Ugas, spiegando che “gli ultimi sbarchi hanno alterato un equilibrio già delicato, rendendo necessario rafforzare ulteriormente il controllo”. La sindaca ha invitato la cittadinanza a mantenere la calma, restare “uniti” e affrontare insieme l’emergenza “affiancati da chi ha il compito di farlo”. Oggi la minoranza, che si proclama solidale con sindaca e giunta in questo contesto, ha inviato una nota “per rappresentare una crescente preoccupazione che sta coinvolgendo tutta la nostra comunità. Negli ultimi mesi, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a episodi di furti, danneggiamenti e situazioni che minano la civile convivenza.

È sotto gli occhi di tutti che il nostro territorio sta vivendo una fase complessa, aggravata anche dalle difficoltà legate alla gestione del fenomeno migratorio, che sta generando tensioni sociali e insicurezza diffusa. È nostro dovere – spiegano Alessio Marotto e Luigi Perra Gruppo Consiliare “Monastir è adesso” – affrontare questi problemi con tempestività e responsabilità, prima che possano degenerare in episodi più gravi”.