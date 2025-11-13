Gli abitanti di Castello sono stanchi del disagio che vivono da circa una settimana per la mancanza della luce elettrica.

“Parte di Piazza Indipendenza, via Canelles e via Martini ormai in balìa delle tenebre…da circa una settimana – -denunciano su Facebook -, siamo senza illuminazione pubblica, strade e piazze al buio, si intravedono solo le luci dalle finestre delle case private e persone con la torcia accesa in mano!

Nessuno ne conosce il motivo ma siamo stanchi di questo disservizio”.

Per cortesia chi sa con chi parlare per farci tornare alla normalità si attivi. Gli abitanti di Castello ringraziano! 🙏🫶🙏

La pagina Facebook, dal nome “Abitanti di Casteddu de Susu”, è nata per “denunciare il crescente disagio e stato di abbandono del centro storico di Cagliari, sempre più privo dei servizi essenziali e delle dovute attenzioni da parte di chi amministra la città”, si legge nelle Informazioni.