A Capoterra va in scena la fisica: i concetti di forza, energia e velocità spiegati da Vincenzo Schettini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Uno spettacolo offerto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau, dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Donatella Dessì che ha puntato in alto per catturare l’attenzione dei più giovani impegnati, ogni giorno, tra libri e quaderni. Lo studio affrontato in maniera diversa, insomma, rapportato alle esigenze attuali delle nuove generazioni che, tra smartphone e tablet, trascorrono buona parte del tempo nel mondo virtuale. E tra i protagonisti di video e foto spunta lui, il professore che non punta sulla sua immagine bensì sul connubio tra arte e fisica, la materia che insegna negli istituti superiori. Tra le iniziative intraprese da Schettini, anche uno spettacolo che spopola nelle piazze e nei teatri: “La fisica che ci piace”.

L’appuntamento è in programma per il 22 giugno alle ore 21 presso il Parco Urbano, l’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione.