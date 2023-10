A Capoterra “più rioni, più problematiche”

Si susseguono senza sosta le deposizioni di Corda presso gli uffici competenti: nel caso specifico di via Lombardia, una serie di disagi sarebbero ancora presenti nella zona sebbene gia esposti in passato. “E’ quanto ritengono gli abitanti, che da tempo ormai si lamentano per una serie di problemi che affliggono l’intero rione.

Le proteste riguardano, in particolare, le condizioni di degrado in cui è ridotto il piazzale con una voragine pericolante dove giocano i bambini”. Insomma, la richiesta di un pronto intervento da parte del Comune è, in sintesi, ciò che viene auspicato dai cittadini al fine di porre fine alle problematiche che sarebbero presenti lungo la via.