Sanluri ospita l’evento di Airbnb in Marmilla

Alla corte del sindaco Urpi un’occasione straordinaria per tutto il territorio della Marmilla: 18 comuni e un bacino di utenza di circa 30 mila abitanti. Paesi che da tempo si occupano di turismo e che raccolgono l’invito di Airbnb di radunare gli Host della Sardegna coordinati da Massimo Cossu che per Airbnb è Community Manager, a Sanluri.

L’appuntamento è al Teatro Comunale alle ore 15.

Un momento di formazione per gli Host iscritti alla piattaforma di Airbnb ma anche, e soprattutto, la condivisione di ciò che il territorio della Marmilla ha prodotto e produce in termini di risultati.

“Per questo motivo il Community Manager di Airbnb per la Sardegna, Massimo Cossu, ha trovato naturale che a Sanluri si incontrassero tutti gli Host”, spiega Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e capofila del progetto Castelli.

I lavori sono in programma sabato 28 ottobre alle ore 15, al teatro comunale di Sanluri dove si svolgerà il workshop presentato da Massimo Cossu che vede coinvolte le Eccellenze del territorio della Marmilla: Fondazione Barumini con il presidente Emanuele Lilliu, Sardegna in miniatura con Pierangelo Caddo, Sa Corona Arrubia con il presidente Francesco Sanna, al Sindaco di Sanluri Alberto Urpi che oltre al progetto Castelli parlerà della vasta cultura di Sanluri. Giovanni Antonio Sanna darà inoltre il suo contributo sulla valorizzazione del territorio e la creazione della rete mentre Massimo Cossu oltre a coordinare i lavori introdurrà i diversi temi rivolti agli Host di Airbnb utili per la gestione degli alloggi e su come creare sinergie per la destinazione unica.

Tutti esperti del settore extra alberghiero e locazioni turistiche che forniranno, visione, strumenti per capire come il territorio e su come facilitare la diffusione del turismo nei territori interni.

Il sindaco Urpi ha subito accolto la proposta di Massimo Cossu e di Airbnb in quanto il workshop si adatta agli obiettivi dei diversi progetti territoriali già in corso e possono essere, secondo l’esperienza di Massimo Cossu: “Perfezionati e replicabili su altri territori dell’Isola o essere da laboratorio per il contesto Nazionale”.