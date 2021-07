A Cagliari triangolare internazionale con l’Italia Campione del Mondo di Pallanuoto

L’ultimo ritiro prima delle Olimpiadi. L’Italia campione del Mondo di Pallanuoto e bronzo a Rio 2016 ha scelto Cagliari per ultimare la preparazione in vista di un appuntamento a cui tiene moltissimo e che vorrebbe centrare come già accaduto nelle edizioni del 1948, 1960 e 1992.

Dal 9 all’11 luglio, in occasione della Waterpolo Sardinia Cup, il Settebello si confronterà con le nazionali provenienti da Croazia e Russia. Due test importanti aperti al pubblico e che saranno ospitati nella piscina comunale di Terramaini.