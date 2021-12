A Cagliari si accende il Natale 2021, maxi pista di pattinaggio al Bastione e parata Disney in piazza del Carmine

“Ci sono iniziative per tutti i gusti, per tutte le età e per tutte le inclinazioni, da quelle più culturali a quelle legato all’intrattenimento”. Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha partecipato questa mattina, mercoledì 22 dicembre 2021, alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi appuntamenti per il Natale 2021. “Volevamo offrire a tutti – ha proseguito il primo cittadino – un’idea di un Natale sereno e venire incontro alle nostre attività commerciali dopo quasi due anni di grandi difficoltà per interi settori che sono trainanti per l’economia del nostro territorio”. Grazie al lavoro dell’Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, guidato dall’Assessore Alessandro Sorgia, è stato predisposto, coinvolgendo le associazioni private, un ricco calendario di iniziative che coinvolgeranno gran parte della città. Protagoniste non saranno solo le principali piazze di Cagliari o le vie dello shopping, ma anche tante altre zone, a cominciare da quelle dei mercati, che prenderanno vita grazie all’animazione, alla musica e agli appuntamenti turistico-culturali. “La logica che ci ha spinto – ha concluso il Sindaco Truzzu – è stata quella di utilizzare le risorse che non sono state spese per il concerto di Capodanno per creare un calendario di iniziative che coinvolgessi chi ci aveva mandato delle proposte nei mesi scorsi. Pensavamo di on poterli accontentare e invece ci siamo riusciti, puntando ad un Natale diffuso” “L’obiettivo – ha aggiunto l’assessore Sorgia – era quello di regalare un sorriso ai cittadini cagliaritani e mai come in questa occasione, i privati ci hanno dato la possibilità di farlo, puntando soprattutto sui bambini. Loro sono stati tra i più colpiti perché tra chiusure forzate e didattica a distanza, non hanno vissuto questa festa come erano abituati a fare”. Dal “Babbo Natale in Vespa” alla “Musica all’Improvviso” passando per “Un Magico Natale”, il “Natale dei Popoli”, il villaggio allestito nella terrazza del Bastione con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il pick-up luccicante che animerà le strade di Cagliari. Il tutto concentrato nei giorni tra il 24 e il 26 dicembre ma non solo, visto che gli appuntamenti andranno avanti fino all’Epifania.

Ed eccoli, gli eventi: il 22 dicembre dalle 17 “Cantos de Nadale” con i musicisti di Gavoi in tour da piazza San Benedetto, via Dante, via Tola, via Paoli e piazza Garibaldi. Il 23 dicembre la parata Disney in piazza del Carmine con anche Babbo Natale e il 24 dicembre, dalle 10, il gran finale con la banda natalizia attorno al mercato di San Benedetto e via Dante. Musica a Is Mirrionis il 28 dicembre, dalle 17:30 alle 19 c’è l’ape calessino con la “musica sulle ruote” e in via Is Mirrionis mascotte, palloncini e dj, in programma anche tre concerti all’aperto nel piazzale della chiesa dei santi Pietro e Paolo. Il 23 e 24 dicembre i Babbi Natale in vespa, da Bonaria sino alle vie dello shopping, pronti a consegnare tante caramelle ai bambini. Ancora: la manifestazione itinerante “Vivi Il Natale” organizzata dal Comune di Cagliari e dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano prosegue nelle piazze della città dopo gli appuntamenti in piazza San Michele e alla Fiera della Sardegna che hanno registrato grande apprezzamento da parte del pubblico. Il villaggio natalizio co il trono di Babbo Natale, gli schiaccianoci giganti, le mascotte e i performer dei Superanimatori sarà allestito nuovamente il 23, il 26 e il 28 dicembre. Giovedì 23 dicembre, a due giorni dal Natale, sarà Pirri a vivere tutta la magia della festa. L’appuntamento è al parco dell’Ex Vetreria a partire dalle 11. Ci saranno le mascotte dei personaggi più amati dai bambini, artisti di giocoleria, performer e gli elfi di Babbo Natale. Le sorprese non finiscono qui. Il 26 dicembre l’animazione si trasferisce in piazza Giovanni XXIII per un Santo Stefano dedicato ancora una volta al divertimento dei più piccoli. Gran chiusura con l’evento finale in piazza del Lazzaretto a Sant’Elia martedì 28 dicembre. Una data che cade a metà tra Natale e Capodanno per unire la città in un grande palcoscenico durante tutte le festività natalizie.