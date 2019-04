A Cagliari ritorna la grande festa dei seuesi, tutti in piazza tra letture e racconti

Hanno messo radici a Cagliari da molte generazioni, riuscendo ad aprire bar e locali. I seuesi, in città, sono tanti e sono pronti a festeggiare in piazza con una serata incentrata prevalentemente sulla cultura. Si chiama “Ligendu e fueddendu de is scritoris seuesus” l’vento organizzato dall’associazione onlus “Seuesi a Cagliari e nel mondo”, e si svolgerà in piazza Seui, nel rione popolare cagliaritano di San Michele.

Tra gli interventi, previsti quelli di Gianni Loy, Antonello Deidda, Mario Loi , Franco Carboni, Adriana Cappai Murgia, Carmine Deidda, Marcello Cannas e con le musiche di Gianluca Tozzi. L’appuntamento è per sabato tredici aprile alle diciassette.