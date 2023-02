A Cagliari riesplode il Carnevale, maschere e tamburi accendono il divertimento: “Bentornata normalità”

A Cagliari il Carnevale ritorna in grande stile dopo tre anni di restrizioni per colpa del Covid. Il giovedì grasso è stato un tripudio di colori, maschere, coriandoli, stelle filanti e tamburi. Quelli di Sa Ratantira, un unico sound ritmato che ha unito i rioni di Marina, Castello e dei pescatori di Giorgino. In migliaia hanno voluto partecipare al primo evento dei festeggiamenti del periodo più pazzo dell’anno, sfilando nei quattro rioni storici. Dopo la partenza da piazza Indipendenza, il corteo colorato, festante e rumoroso ha raggiunto il Bastione, piazza Costituzione, poi alcune vie di Vilanova, tutta la Marina, il Largo e piazza Yenne. Tra i costumi hanno trionfato le principesse, i clown e, particolarità decisamente da sottolineare, i membri della famiglia Addams, da Mercoledì a Morticia e lo zio Fester. Soprattutto famiglie, in quest’ultimo caso, che non sono passate inosservate tra parrucche, trombette e tamburi. Un pieno ritorno alla normalità dopo tanto, troppo tempo. E la voglia di festeggiare ha coinvolto tutti e tutte le età.

Serafino Olianas si è vestito da frate. Ex portuale di Cagliari disoccupato, oggi si arrangia facendo altri lavoretti: “È bello potersi svagare un po’ nonostante i problemi, la serenità di qualche ora di spensieratezza ci è mancata per tanto tempo”, spiega, sorridente e con tutto il saio ricoperto già dai coriandoli. Ha sfilato sino in piazza Yenne, al ritmo dei tamburi. Carmen Lecca, classica maschera da clown, ha retto lo striscione di Sa Ratantira Casteddaia: “Ho partecipato anche ai Carnevali passati, ma con altre maschere”. Una? “Ho impersonato una panettiera e una brasiliana”; ricorda, sorridendo, la donna. “Sì, il Carnevale ci è mancato tantissimo e l’importante, finalmente, è essere tornati a festeggiare”. Festa che andrà avanti anche nei prossimi giorni. Domenica 19, con partenza alle 17:30 dal corso Vittorio Emanuele II, in programma la sfilata Carnevale in famiglia: passa per via Manno, via Regina margherita, via Roma e largo Carlo Felice. Martedì grasso, il 21, si parte da piazza Giovanni XXIII alle 17 il corteo sfila per le vie Dante, Paoli, Sonnino, Alghero, Garibaldi e Manno, per terminare in via Santa Margherita con il rogo di Canciofali.