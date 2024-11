A Cagliari la magia delle giostre per Natale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grandi e piccini in pista, lo dimostrano le feste paesane che giostre e giochi sono sempre una forte attrazione per chi ha voglia di sorridere oppure di provare qualche brivido in più. Ritorna nel capoluogo sardo il villaggio del divertimento, in concomitanza con le festività natalizie, Wonderland – Sardegna che di recente ha conquistato il primo podio come miglior luna park itinerante d’Italia. In gara erano 15, una accesa “lotta” a suon di dischi volanti e vortici innescati da giostre che girano a tutta velocità.

“Il concorso – spiega il gruppo Alpha Luna Park – di quest’anno è stato un vero successo, con partecipazione e supporto straordinari da parte del pubblico. Il podio ha subito grandi cambiamenti rispetto agli anni passati, probabilmente influenzati anche dalle strategie di marketing e promozione dei lunapark in gara.

È stato un anno di forte competizione, e ciascun partecipante ha saputo portare unicità e divertimento nel panorama dei parchi italiani.

Requisiti richiesti la presenza di almeno 25 attrazioni per grandi e piccoli e l’organizzazione di eventi all’interno del Luna Park”.

“Pur non essendo tra i più imponenti di Italia è riuscito comunque ad affermarsi a livello nazionale, l’obiettivo è regalare a chi ci visita momenti indimenticabili” spiega la famiglia Duville. A Cagliari sbarcheranno 30 attrazioni, tra cui Bruco Mela, Musik Express, il Booster che catapulta i più coraggiosi a 40 metri d’altezza. Due case stregate, per chi ama l’horror, e la ruota panoramica per ammirare Cagliari a 360°, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, vero, e tanti pupazzi per i bambini che prenderanno vita. Una grande festa continua, insomma, un’attrazione per la città, tanto attesa e che animerà ulteriormente il capoluogo sardo.