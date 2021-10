A Cagliari la corsa al Natale 2021 parte prima: “Luminarie accese in centro dall’ultima settimana di novembre”

La tradizione dell’8 dicembre? Per un anno, soprattutto se si tratta di dare una mano ai negozianti, non verrà rispettata, e sicuramente nessuno si lamenterà. A Cagliari il Natale 2021 arriverà, idealmente, prima: “Abbiamo avuto la promessa da parte del Comune che le luminarie in via Alghero, via Garibaldi, via Manno e nel Corso Vittorio verranno installate e accese già dall’ultima settimana di novembre. Erano anni che non succedeva”, annuncia Stefano Rolla, presidente del consorzio dei commercianti “Strada facendo”. “Per noi è ottimo, soprattutto perché già dall’otto dicembre gli acquisti sono in calo, si tratta più che altro delle ultime corse ai regali”. Avere le vie del centro addobbate a festa già un mese prima del giorno più magico dell’anno, invece, può dare la spinta giusta per avere le casse un po’ più piene dopo il lungo e duro periodo, in parte non ancora finito, dell’emergenza Covid. La speranza principale è che il luccichio di stelle comete e fili di luce che penzolano sopra le strade invogli più cagliaritani a fare acquisti.

“Ringraziamo anche l’amministrazione comunale e l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia per aver destinato i fondi necessari all’installazione delle luci”, prosegue Rolla. “Il Comune si è accollato tutte le spese”. E le luci, a differenza dei Natali passati, potrebbero riservare sorprese per quanto riguarda i motivi e le raffigurazioni: “Sappiamo che c’è una nuova ditta incaricata del montaggio e dell’accensione”. Insomma, non rimane altro da fare che attendere l’ultima settimana di novembre per scoprire quali luminarie “accenderanno” il periodo natalizio in città.