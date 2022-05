A CAGLIARI APPUNTAMENTO CON IL NETWORK MAIL BOXES

Mail Boxes Etc., azienda italiana che offre a privati e imprenditori una piattaforma di soluzioni integrate digitalmente, per spedizioni, logistica, stampa e marketing, sarà a Cagliari il prossimo 12 maggio per incontrare dal vivo gli aspiranti affiliati.

Nella regione sono 4 i Centri MBE operativi (Sanluri, Tempio Pausania, Sassari e Alghero) e insieme alla nuova apertura prevista a breve a Olbia, sono numerose le zone libere dove avviare nuovi Centri MBE.

Non perdere l’occasione di entrare a far parte della grande famiglia MBE.

Mail Boxes Etc. è la risposta giusta per dare una svolta al tuo futuro professionale. Se hai mai pensato di diventare un imprenditore o un’imprenditrice, oppure intendi diversificare il tuo business, partecipa al workshop e incontra il team MBE.

Di cosa si occupano i Centri MBE?

I Centri Servizi MBE in franchising supportano le piccole e medie imprese grazie alle soluzioni che è in grado di offrire per quanto riguarda spedizioni, logistica, e-commerce, stampa e marketing, attraverso una Rete di Centri Servizi in franchising e di proprietà.

Per qualsiasi attività commerciale, la logistica e tutti gli aspetti legati al marketing sono fondamentali. Affidarsi a una rete con esperienza nel settore diventa determinante, e il Franchising MBE risponde perfettamente alle esigenze di chi desidera diventare imprenditore nel settore dei servizi.

Roberto Zanchi presenta il Franchising format MBE. Gabriele Cataldi e Davide Lagomarsino di GRENKE Italia- partner finanziario di MBE – presentano la facilitazione strategica per l’avvio dei Centri MBE. Roberto Pala e Gino Utzeri – CEO e PMO di Queryo | Tinexta Group – presentano uno speciale su logistica e e-commerce: il cuore del business MBE.

I Centri Servizi sparsi sul territorio nazionale e internazionale (oltre 570 in Italia e 1.600 nel mondo) offrono a privati e a imprenditori, una piattaforma in cui trovare le risposte giuste e le soluzioni adeguate per i problemi di spedizioni, logistica, e-commerce, stampa e marketing.

L’incontro, gratuito previa registrazione, si terrà giovedì 12 maggio 2022 presso l’hotel Holiday Inn di Cagliari di Viale Umberto Ticca 23, dalle 11 alle 13.

Può davvero essere la scelta giusta per te, far parte di un gruppo solido e di un marchio conosciuto nel mondo sono due degli aspetti fondamentali se hai voglia di sperimentare una nuova avventura imprenditoriale.

Registrati all’evento per scoprire il Franchising MBE e i piani di sviluppo in Sardegna.

https://www.mbe-franchising.it/it/registrazione-evento/1439201778?SourceID=347268709