È ufficialmente aperto il nuovo centro Fit and Go Selargius, una vera rivoluzione per chi vuole rimettersi in forma in modo veloce, efficace e personalizzato. Il centro si trova nel cuore pulsante della città, all’interno del centro commerciale “Al Parco”, ed è già pronto ad accogliere tutti coloro che vogliono prendersi cura del proprio corpo, anche con poco tempo a disposizione.

Fit and Go porta a Selargius due tecnologie d’avanguardia che stanno cambiando il modo di allenarsi:

💪 EMS (Elettro Mio Stimolazione): in soli 20 minuti, attivi oltre 300 muscoli contemporaneamente. È la soluzione ideale per tonificare, perdere peso e migliorare la postura, con un impegno minimo e risultati massimi.

🏃‍♀️ Vacuum Training (Vacufit): un tapis roulant in camera a pressione negativa che stimola la microcircolazione, favorisce il drenaggio e aiuta il dimagrimento localizzato.

Il tutto sotto la guida di personal trainer qualificati, che ti seguiranno passo dopo passo per creare un percorso su misura, cucito sulle tue esigenze e obiettivi.

🕗 Il centro è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 20:30, con orari flessibili pensati per adattarsi anche ai ritmi più frenetici.

📍 Fit and Go Selargius – Centro Commerciale “Al Parco”, via della Libertà 22 – Selargius

📞 070.0935490

Fit and Go Selargius – Il tuo corpo, il tuo tempo, il tuo risultato.