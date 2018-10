Cagliari, la capotreno inflessibile fa scendere dal treno i migranti senza biglietto. Un video virale, girato di mattina a bordo del Villamassargia-Cagliari, nella quale la capotreno intima agli stranieri che non hanno acquistato il biglietto di rispettare le regole: “Non me ne frega niente della gamba, sei giovane e vai a lavorare se vuoi: pagati il biglietto. Forza, scendete anche voi due col bambino…sei venuta in Italia? Dai il buon esempio a tuo figlio….spiegagli che un servizio lo si bisogna pagare. Non è giusto, siete più di 30 ragazzi: la gente paga per viaggiare, parliamo di tre euro di biglietti”. La capotreno parla sia in italiano che in inglese per essere più convincente, non è sgarbata. E non lo sono neppure loro, i ragazzi stranieri, che anzi in maniera educata e cortese alla fine scendono dal treno come avrebbe fatto chiunque altro.

Il gruppo di stranieri chiede per favore di potere arrivare sino a Cagliari, la capotreno però fa rispettare le regole e all’ultimo sbotta: “Non ci provare perchè ti tiro su a calci in c….lo giuro, ti tiro giù a calci nel sedere”, intima ai ragazzi di colore che poi scendono sconsolati dal treno. “Devono pagare tutti allo stesso modo, non fare il furbo…”, la capotreno fa rispettare le regole in maniera ferrea e qualcuno a bordo ha filmato tutta la scena. Il popolo sul web si divide sul video che diventa il più cliccato sui social network in Sardegna.

