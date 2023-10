Zucchero star del Capodanno di Olbia, dopo Ligabue ad Alghero un altro big della musica nel nord Sardegna

Sarà Zucchero la star del concertone del 31 dicembre 2023 a Olbia. Il cantautore italiano brinderà sul palco davanti, molto probabilmente, a decine di migliaia di persone, l’arrivo del 2024. A ufficializzare l’accordo è l’assessore comunale del Turismo, Marco Balata: “Zuccherò a Olbia. Dietro questi ultimi giorni di attesa, ci sono alle spalle mesi di lavoro, incontri e progetti per regalarci un capodanno unico. E così Olbia, ancora una volta, si prepara ad un grandissimo evento per chiudere un anno indimenticabile. E le sorprese non sono finite”. Così, dopo l’annuncio della notte di San Silvestro ad Alghero con Luciano Ligabue, un altro big della musica si esibirà nel nord Sardegna. Il nome di Zucchero è stato anche in una prima lista di artisti ipotizzata per il Capodanno di Cagliari: l’artista si era esibito tra via Roma e il Largo ai tempi della Giunta guidata dal sindaco Emilio Floris.

Ed è proprio Cagliari, a due mesi esatti dal 31 dicembre, a non avere ancora ufficializzato un nome per la notte più festosa dell’anno: in pole ci sono Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Elodie, ma anche Annalisa, I Boomdabash e Irama. Tutti nomi abbastanza forti ma adatti più ad un pubblico giovane. E, almeno sinora, si tratta solo di “desideri”, nessuna certezza.