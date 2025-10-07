L’Associazione Turistica Pro Loco Ussassai,

in collaborazione con il Comune di Ussassai,

organizza la:

”SAGRA DELLA MELA DI USSASSAI”

XXVII^ Edizione

Ussassai – sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025

Sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 nella suggestiva cornice dell’antico centro storico di Ussassai, nel cuore della Sardegna, ritorna l’appuntamento con la “Sagra della Mela”, giunto alla sua ventisettesima edizione. Organizza la locale Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione con il Comune di Ussassai.

Ovviamente le vere protagoniste della Sagra saranno come sempre le famosissime e tipiche mele provenienti dai frutteti locali, nelle varietà: “Trempa Orrubia”, “Melapira”, “Mela Ferru”, “Mel’Ogliu” e “Mela Lidongia”. Attorno a queste bontà anche quest’anno è stato allestito un ricco e interessante programma di iniziative, con musica, convegno, conferenze editoriali, mostre, tradizioni, animazione culturale ed enogastronomia.

Come tradizione nel centro storico del paese saranno aperte le antiche case, “is posadas” e gli stand per accogliere i turisti che potranno non solo degustare e acquistare le mele, ma anche le tante squisite bontà dell’antica tradizione enogastronomica locale, come: “culurgionis cum meccuda” (menta), “coccois prenas” (tipiche focaccine ripiene di patate e vari condimenti), “su strippiddi” (civargius con zucche ed erbe varie), “pan’e saba”, “piricchittus”, ecc. Sarà inoltre anche possibile visitare vari laboratori artigianali.

PROGRAMMA:

# Sabato 18 ottobre 2025:

L’edizione 2025 della “Sagra della Mela” inizia nella mattinata di sabato 18 ottobre 2024, alle ore 10.00, con il convegno “Biodiversità, ecosistemi montani e agricoltura: tutela e opportunità per il territorio”. L’incontro, che si svolgerà nella Sala conferenze del Centro Culturale “Cobingiu” (via San Nicola 3) è organizzato dal Comitato Biodiversità “Mela de Ussassa” in collaborazione con Comune e la Pro Loco di Ussassai. Interverranno Mauro Ballero (ex docente e saggista, autore di “Piante aromatiche di Sardegna”) ed esperti e tecnici di Laore (laboratori di comunità, marchio di montagna e valorizzazione delle produzioni tradizionali). In apertura i bambini e le bambine della scuola di Ussàssai esporranno i loro lavori. Coordina la giornalista Antonella Loi.

Alle ore 12 si inaugura la Sagra, con l’apertura degli stands e de’ “Is Posadas”, con l’accompagnamento della musica itinerante del duo etnico Mattana – Puddu.

Alle ore 15 per i più piccoli arriva la “Truccabimbi” con Sara Ruzzoni.

Alle ore 16.00 primo tuffo nel folclore con la sfilata e balli del Gruppo folk “San Basilio Magno” di Villanova Strisaili.

Spazio anche all’editoria, alle ore 17.30 è prevista la presentazione del Libro “Cassa Manna” di Giorgio Cabras e Licia Podda, presso la sala conferenze del Centro culturale “Cobingiu”. Presentazione di Carlo Mura. Interverrà Davide Bacciu (Presidente regionale della Federazione Italiana della Caccia). Seguirà il dibattito.

La giornata di festa continuerà con tanta musica e balli in serata, dalle ore 22, nella piazza antistante la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, con una serata danzante con la band “Radio Breska”.

# Domenica 19 ottobre 2025:

Il programma di domenica 19 ottobre 2025, parte alle ore 10.00 con l’apertura nel centro storico degli stands e “is Posadas”.

Alle 11.00 è prevista l’esibizione musicale del Coro “Ardasai” di Seui.

Il programma del pomeriggio parte alle ore 15.30 con lo spettacolo e animazione per i bambini a cura di “Oscar Spidey Shardana”.

Più tardi, alle 16, partirà la sfilata del Gruppo Folk “Santa Lucia” di Seui.

Un’ora dopo nelle le strade del centro storico ussassese sfilerà il gruppo della maschera tipica “Bois Fuj Janna Morti” di Escalaplano.

Mostre:

# Nelle due giornate sarà possibile visitare il Museo Etnografico e la Pinacoteca comunale (accanto alla piazza San Lorenzo). Nelle sale della grande casa padronale appartenuta alla famiglia Begliuti è esposta anche una collezione di preziosissime opere dell’artista ulassese Maria Lai.

INFO

Telefono: 342.0745745

E-mail: [email protected]

https://sagradellameladiussassai.blogspot.com

https://www.facebook.com/SagradellaMeladiUssassai

https://x.com/SagraMelaUss

https://www.instagram.com/sagradellameladiussassai