Volotea, svolta sui i minori non accompagnati: potranno salire sui voli della continuità per la Sardegna

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, offrirà, a partire dal prossimo 7 dicembre, il servizio di trasporto per minori non accompagnati. Grazie a questa importante novità, tutti i minori tra i 5 e i 13 anni potranno viaggiare ancora più facilmente da e per la Sardegna. Per autorizzare l’imbarco, oltre alla carta d’identità o al passaporto del minore, sarà necessario presentare una liberatoria firmata dai genitori, scaricabile dal sito www.volotea.com, in cui si acconsente al trasporto del minorenne. Nel documento andranno indicate anche le generalità della persona che accompagnerà e andrà a prendere il passeggero minorenne in aeroporto.

Il servizio di trasporto dei minori sarà disponibile solo sui voli in regime di continuità e potrà essere prenotato sul sito www.volotea.com o tramite il numero verde gratuito 800593877, dedicato alle esigenze dei passeggeri in viaggio da e per la Sardegna. Potranno imbarcarsi fino a un massimo di 2 minori non accompagnati su ogni volo.

“Siamo felici di poter annunciare l’avvio del servizio per minori non accompagnati – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Dal 7 dicembre, tutti i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 anni che viaggiano da soli con Volotea, saranno sotto la costante e attenta sorveglianza del nostro personale, sia a bordo sia in aeroporto. Durante tutte le fasi del viaggio, i nostri cabin crew garantiranno ai nostri passeggeri più piccoli un volo sicuro e piacevole. Ci auguriamo che questo nuovo servizio, disponibile esclusivamente sui voli in continuità territoriale, consenta spostamenti ancora più agevoli per i più piccoli e per loro famiglie”.