Volkswagen rubata a Elmas, il nuovo trucco dei ladri: auto caricate con dei carrellini sul carroattrezzi

Una traccia che, poi, è valsa una conferma al momento della denuncia: le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di risalire ad una banda di malviventi che, con l’utilizzo di un carroattrezzi, sta rubando molte auto a Cagliari e nell’hinterland. Uno degli ultimi furti risale alla notte tra venerdì e sabato, a Elmas, in via Egidio Meloni: “Hanno rubato la mia Volkswagen Golf, targata FS201DL, pagata 25mila euro appena tre settimane fa”, racconta a Casteddu Online il titolare, Yazan Hourani, studente universitario: “Ho trovato nel parcheggio il vetro rotto della portiera anteriore di destra e 3 carrelli utilizzati dai malviventi per caricare l’auto in un mezzo di trasporto. È assurdo che i cittadini di Cagliari e dell’Hinterland, non possano lasciare le proprie auto parcheggiate fuori casa tranquilli. Chiunque veda la mia auto mi chiami in qualunque momento al +393463506825”.

Appello a parte, come già anticipato qualche giorno fa da Casteddu Online, le forze dell’ordine stanno indagando su una banda specializzata nei furti di automobili con l’aiuto di un carroattrezzi: ci sarebbero segnalazioni anche da Assemini e Decimomannu, oltre che dallo stesso capoluogo sardo. Sulle indagini, ovviamente, il riserbo è massimo.